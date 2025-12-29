कौन हैं भारतीय मूल की अरबपति जयश्री उल्लाल, जिनकी संपत्ति सुंदर पिचई से भी अधिक?

हुरुन इंडिया ने इंडिया रिच लिस्ट 2025 जारी की है, जिसमें भारतीय मूल की टेक लीडर जयश्री उल्लाल सबसे ऊपर रही हैं। इस लिस्ट में उन्होंने गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुंदर पिचई और माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला को पीछे छोड़ दिया है। जयश्री अरिस्टा नेटवर्क्स की प्रेसिडेंट और CEO हैं। उनकी गिनती दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली भारतीय मूल की बिजनेस लीडर्स में की जा रही है।

परिचय कौन हैं जयश्री उल्लाल? 63 साल की जयश्री उल्लाल पिछले 17 सालों से अरिस्टा नेटवर्क्स की कमान संभाल रही हैं और कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले गई हैं। वह साल 2008 में कंपनी से जुड़ी थीं, जब यह छोटा स्टार्टअप था। जयश्री का जन्म भारतीय मूल के परिवार में हुआ और उन्होंने भारत व अमेरिका दोनों जगह पढ़ाई की। उन्होंने नई दिल्ली से स्कूलिंग की और बाद में अमेरिका में इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की, जिससे उनका तकनीकी आधार मजबूत हुआ।

सफर स्टार्टअप से ग्लोबल टेक कंपनी तक का सफर अरिस्टा नेटवर्क्स डाटा सेंटर और क्लाउड नेटवर्किंग से जुड़ी एक टेक कंपनी है, जो आधुनिक तकनीक पर काम करती है। जयश्री की अगुवाई में कंपनी ने बहुत तेजी से तरक्की की और वैश्विक पहचान बनाई। जब उन्होंने कंपनी जॉइन की थी, तब इसमें 30 से भी कम कर्मचारी थे। आज यह क्लाउड और AI नेटवर्किंग सेक्टर की बड़ी और भरोसेमंद कंपनियों में शामिल है। जयश्री इससे पहले सिस्को, AMD और फेयरचाइल्ड जैसी नामी कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं।

