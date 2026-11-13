एनवीडिया में नेतृत्व की जिम्मेदारी अब कोलेट क्रेस संभालेंगी

कौन हैं कोलेट क्रेस? जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद संभालेंगी एनवीडिया की कमान

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:19 am Nov 13, 202609:19 am

क्या है खबर?

एनवीडिया में नेतृत्व की जिम्मेदारी अब कोलेट क्रेस संभालेंगी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बाद उन्हें अंतरिम CEO बनाया गया है। कंपनी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। हुआंग के एक संदिग्ध चीनी जासूस के साथ कथित विवाहेतर संबंधों को लेकर विवाद सामने आया था। क्रेस अंतरिम CEO के साथ मुख्य वित्त अधिकारी (CFO) का पद भी संभालती रहेंगी। कंपनी स्थायी उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक उनके नेतृत्व में काम करेगी।