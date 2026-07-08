एक्सबॉक्स में बड़े बदलावों की कमान संभाल रहीं CEO आशा शर्मा कौन हैं?
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट के गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्सबॉक्स की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आशा शर्मा इन दिनों काफी चर्चा में हैं। हाल ही में उन्होंने एक्सबॉक्स में करीब 3,200 कर्मचारियों की छंटनी की योजना का ऐलान किया है। कंपनी ने इसे एक्सबॉक्स के इतिहास का सबसे बड़ा पुनर्गठन बताया है। यह फैसला माइक्रोसॉफ्ट के व्यापक बदलाव का हिस्सा है, जिसके तहत अलग-अलग चरणों में कुल 4,800 नौकरियों पर असर पड़ने की संभावना जताई गई है।
परिचय
कौन हैं आशा शर्मा?
आशा का जन्म वर्ष 1989 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन राज्य के रैसीन शहर में हुआ था। बचपन में उनके परिवार ने कई मुश्किल हालात देखे और उनकी मां एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करती थीं। किशोरावस्था में आशा ने भी एक गोल्फ कोर्स में काम किया। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करती रहीं। संघर्ष और आत्मविश्वास के दम पर उन्होंने अपने सपनों को साकार किया।
पढाई
पढ़ाई के बाद कई बड़ी कंपनियों में किया काम
आशा ने वर्ष 2011 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस में स्नातक की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन में उन्होंने युवाओं के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, पोर्च ग्रुप, मेटा और इंस्टाकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। वर्ष 2024 में वह फिर माइक्रोसॉफ्ट लौटीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े उत्पादों की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान उन्होंने तकनीक और प्रबंधन में अपनी मजबूत पहचान बनाई।
CEO
2026 में बनीं एक्सबॉक्स की CEO
फरवरी, 2026 में आशा को एक्सबॉक्स का CEO बनाया गया। इससे पहले वह माइक्रोसॉफ्ट में AI और क्लाउड से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट संभाल चुकी थीं। उन्होंने कंपनी के कई अहम उत्पादों पर काम किया और बड़े प्रबंधन पदों की जिम्मेदारी निभाई। कारोबार और तकनीक दोनों क्षेत्रों में उनके अनुभव को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने उन्हें एक्सबॉक्स की कमान सौंपी। उनकी नियुक्ति को कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम माना गया।
अन्य
एक्सबॉक्स को नई पहचान देने में जुटीं आशा
नई जिम्मेदारी संभालने के बाद आशा लगातार एक्सबॉक्स में बड़े बदलाव कर रही हैं। उन्होंने गेमिंग डिवीजन का नाम बदलकर एक्सबॉक्स किया और भविष्य की नई रणनीति पर जोर दिया। कंपनी कई गेम स्टूडियो में बदलाव कर रही है, नए गेमिंग उत्पादों पर काम तेज कर रही है और अगली पीढ़ी के एक्सबॉक्स कंसोल की तैयारी भी कर रही है। इसके साथ कई नई सेवाओं, सुविधाओं और तकनीकी सुधारों पर भी लगातार काम जारी है।