एक्सबॉक्स में बड़े बदलावों की कमान संभाल रहीं CEO आशा शर्मा कौन हैं?

पढाई

पढ़ाई के बाद कई बड़ी कंपनियों में किया काम

आशा ने वर्ष 2011 में मिनेसोटा यूनिवर्सिटी के कार्लसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस में स्नातक की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन में उन्होंने युवाओं के लिए सामाजिक कार्यक्रमों का नेतृत्व भी किया। इसके बाद उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, पोर्च ग्रुप, मेटा और इंस्टाकार्ट जैसी बड़ी कंपनियों में काम किया। वर्ष 2024 में वह फिर माइक्रोसॉफ्ट लौटीं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े उत्पादों की जिम्मेदारी संभाली। इसी दौरान उन्होंने तकनीक और प्रबंधन में अपनी मजबूत पहचान बनाई।