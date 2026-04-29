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ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज से गुजरा सुपरयॉट, कौन हैं इसके मालिक एलेक्सी मोर्दाशोव?
ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज से गुजरा सुपरयॉट

ईरान-अमेरिका तनाव के बीच होर्मुज से गुजरा सुपरयॉट, कौन हैं इसके मालिक एलेक्सी मोर्दाशोव?

लेखन बिश्वजीत कुमार
Apr 29, 2026
05:20 pm
क्या है खबर?

ईरान-अमेरिका के बीच चल रहे तनाव के कारण होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों का आना-जाना लगभग थम सा गया है। इस बीच रूस की एक लग्ज़री सुपरयॉट काफी चर्चा में आ गई है। "नॉर्ड" नाम की यह बड़ी और आलीशान बोट इस खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरती देखी गई है। दुबई से मस्कट तक की यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है और बहुत कम निजी जहाज यहां से गुजर रहे हैं।

परिचय

कौन हैं एलेक्सी मोर्दाशोव?

इस सुपरयॉट के मालिक रूसी कारोबारी एलेक्सी मोर्दाशोव बताए जा रहे हैं। वह रूस के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और उनकी संपत्ति अरबों डॉलर में बताई जाती है। यूक्रेन युद्ध के बाद उन पर अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन ने प्रतिबंध लगाए थे। वे स्टील कंपनी सेवरस्टल से जुड़े हैं और लंबे समय तक इसके प्रमुख भी रह चुके हैं, जिससे उनका नाम वैश्विक व्यापार जगत में जाना जाता है और उनकी पहचान काफी मजबूत मानी जाती है।

कारोबार

कई बड़े कारोबारों में हिस्सेदारी

मोर्दाशोव का कारोबार कई सेक्टर में फैला हुआ है। उनकी हिस्सेदारी माइनिंग, टेलीकॉम, पावर और रिटेल जैसी बड़ी कंपनियों में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह यॉट उनकी पत्नी की कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो रूस में स्थित है। इसके अलावा, उनकी कंपनियां यूरोप और दूसरे देशों में भी सक्रिय हैं। यही वजह है कि उनका नाम अंतरराष्ट्रीय बिजनेस दुनिया में काफी प्रभावशाली माना जाता है और उनकी पकड़ कई बड़े क्षेत्रों में बनी हुई है।

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सफर

साधारण पृष्ठभूमि से अरबपति बनने तक का सफर

मोर्दाशोव का जीवन साधारण परिवार से शुरू हुआ था। उनके माता-पिता एक मिल में काम करते थे। उन्होंने पढ़ाई के बाद स्टील प्लांट में नौकरी की और वहीं से अपने करियर की शुरुआत की। धीरे-धीरे उन्होंने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई और बड़े उद्योगपति बन गए। आज वे दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हैं और उनका नाम वैश्विक स्तर पर प्रमुख बिज़नेस लीडर्स में लिया जाता है, जहां उनकी सफलता की कहानी अक्सर चर्चा में रहती है।

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