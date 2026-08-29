इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों से घिरी व्हाइट हाउस की टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर जुर्माना देने को राजी

व्हाइट हाउस के टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर गैब्रियल पेरेज इनसाइडर ट्रेडिंग (अंदरूनी लोगों द्वारा ट्रेडिंग) के आरोपों की जांच के बाद 1.72 लाख डॉलर (करीब 1.60 करोड़ रुपये) से ज्यादा चुकाने पर राजी हो गए हैं।

नियामकों के मुताबिक, पेरेज ने ट्रंप के भाषणों तक पहले पहुंच का इस्तेमाल करके प्रेडिक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म 'कलशी' पर ऐसे दांव लगाए, जिनमें उन्हें जीत मिली।

उन्होंने अपना गुनाह तो नहीं माना है, लेकिन उन्हें जुर्माना चुकाना होगा, अपना मुनाफा वापस करना होगा और 3 साल के लिए ट्रेडिंग से भी बैन कर दिया गया है।