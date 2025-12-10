H-1B वीजा आवेदकों के लिए अमेरिकी सोशल मीडिया वेटिंग नियम भारतीयों पर कैसे डालेगा असर?
क्या है खबर?
अमेरिका ने वीजा प्रक्रिया से जुड़ा एक नया नियम लागू किया है, जिसका असर सीधे भारत के H-1B और H-4 वीजा आवेदकों पर पड़ रहा है। इस नियम के कारण कई लोगों के वीजा इंटरव्यू अगले साल तक टाल दिए गए हैं, जिसका कारण नई सोशल मीडिया जांच है। इसके चलते हजारों भारतीयों की नौकरी, यात्रा और वीजा स्टैंपिंग की योजना अचानक अटक गई है, जिससे उनका भविष्य असमंजस में पड़ गया है।
नियम
सोशल मीडिया जांच का नया नियम
नए नियम के तहत 15 दिसंबर से सभी H-1B वीजा आवेदकों और उनके H-4 परिवार के सदस्यों के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जाएगी। सभी को अपने अकाउंट 'पब्लिक' रखने होंगे। अमेरिकी अधिकारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और लिंक्डइन जैसी प्रोफाइल देखेंगे। अगर किसी की पोस्ट देश विरोधी, गलत जानकारी या सेंसरशिप से जुड़ी पाई गई, तो वीजा खारिज किया जा सकता है। यही कारण है कि अधिकारी प्रोफाइल को गंभीरता से देख रहे हैं।
असर
भारतीयों पर सबसे ज्यादा असर
इस नए नियम का सबसे ज्यादा असर भारतीयों पर पड़ रहा है, क्योंकि H-1B वीजा पाने वालों में सबसे बड़ी संख्या भारत से होती है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में कई वीजा इंटरव्यू स्लॉट रद्द कर दिए गए हैं। हैदराबाद और चेन्नई जैसे बड़े केंद्रों में मार्च तक की तारीखें भर चुकी हैं। इससे नए नौकरी जॉइन करने वाले लोग और शादी या पारिवारिक यात्रा पर आए लोग फंस गए हैं और काम रुका है।
सलाह
दूतावास की सलाह और आगे की स्थिति
अमेरिकी दूतावास ने साफ कहा है कि जिन लोगों का अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल किया गया है, वे पुरानी तारीख पर न जाएं। अधिकारियों का कहना है कि यह जांच राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। अमेरिका ने दोहराया है कि वीजा अधिकार नहीं, बल्कि एक सुविधा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रक्रिया और सख्त हो सकती है और भारतीयों को ज्यादा सावधानी रखनी होगी, ताकि वीजा से जुड़ी परेशानी न हो।