क्रेडिट कार्ड में कैशबैक या रिवार्ड पॉइंट में से किसमें है ज्यादा फायदा? 

क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी से लेकर बिलों के भुगतान की सुविधा मिलती है। इसके अलावा बैंक यूजर्स को लुभाने के लिए कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट जैसे लाभ भी प्रदान करती हैं। इन दोनों के फायदे अलग-अलग हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि दोनों में से कौनसा कार्ड आपके लिए बेहतर विकल्प है। आप भी कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स को लेकर संशय में हैं तो हम आपको बता रहे हैं कि इनमें क्या अंतर है।

अंतर दोनों में क्या है अंतर? कैशबैक यूजर्स को खरीदारी करने पर उनके कार्ड में कुछ नकद राशि वापस पाने की सुविधा देता है। यह सीधा और आसान तरीका है, जिसमें ज्यादा प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। रिवॉर्ड पॉइंट में यूजर्स को किसी बिल भुगतान या खरीदारी पर अंक मिलते हैं। इन्हें यात्रा, होटल बुकिंग, खरीदारी या शॉपिंग बाउचर में भुनाया जा सकता है। इन पॉइंट्स की वैल्यू इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कैसे और कहां रिडीम करते हैं।

उपयोग उपयोग के आधार पर करें चुनाव दोनों में अंतर पता चलने के बाद अब यह जान लें कि इनमें से कौनसा आपके लिए सही है। अगर, आप रोजमर्रा के खर्च- किराना, पेट्रोल या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और तुरंत फायदा चाहते हैं तो कैशबैक कार्ड आपके लिए बेहतर है। दूसरी तरफ अगर, आप ज्यादा यात्रा करने के शौकीन हैं, ब्रांडेड शॉपिंग या प्रीमियम लाइफस्टाइल पर खर्च करते हैं तो रिवॉर्ड्स पॉइंट कार्ड से ज्यादा वैल्यू मिल सकती है।