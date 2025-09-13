LOADING...
पर्सनल लोन लेने से पहले ब्याज दर का पता लगाना जरूरी होता है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

पर्सनल लोन लेते समय इन बातों का रखें ध्यान, कभी नहीं आएगी परेशानी 

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Sep 13, 2025
01:17 pm
क्या है खबर?

कई बार आपके सामने ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, जब आपको अचानक से पैसों की जरूरत आ पड़ती है। ऐसे समय में पर्सनल लोन शानदार विकल्प बन जाता है। यह बाकी लोन के मुकाबले महंगा होता है, लेकिन प्राप्त करने में आसान होने के कारण लाेग दूसरे विकल्पों की जगह इसी का चुनाव करते हैं। आप भी पर्सनल लोन पर विचार कर रहे हैं तो जानते हैं वो नियम जो आपको नुकसान से बचाने में मददगार साबित होते हैं।

तुलना 

कम ब्याज दर के लिए करें तुलना 

ब्याज दर: पर्सनल लोन का चयन करने में सबसे पहला कदम ब्याज दर का पता लगाना है। सबसे बेहतर ब्याज दर पर पर्सनल लोन लेना सही रहता है। लोन राशि, क्रेडिट स्कोर और अवधि के हिसाब से सभी बैंकों की ब्याज दर अलग-अलग होती है। इसी कारण आपको इसकी पड़ताल और तुलना जरूर करनी चाहिए। कम बैंकों से संपर्क: ब्याज दरों की तुलना करने के लिए बहुत से बैंकों से संपर्क करना लोन स्वीकृति को नुकसान पहुंचाता है।

हिडन चार्ज 

हिडन चार्जेज का लगाएं पता

एडवांस EMI: कभी एडवांस EMI का भुगतान न करें। ऐसे मामलों में आपको अधिक ब्याज दर चुकानी पड़ सकती है। रीपेमेंट की अवधि: किसी भी लोन में रीपेमेंट की लंबी अवधि रहने से आपको ब्याज ज्यादा चुकाना होगा। इससे EMI की राशि जरूर कम हो सकती है, लेकिन यह बाद में महंगा पड़ेगा। हिडन चार्ज: पर्सनल लोन पर प्रोसेसिंग फीस के अलावा कोई अन्य शुल्क नहीं लगाया जाता, लेकिन इस बारे में पहले से नियम-शर्तों का पता करना जरूरी है।

निवेश 

निवेश के लिए लोन लेना कितनी समझदारी?

निवेश के लिए लोन: कई बार आपको कम ब्याज दर भी लोन मिल सकता है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल निवेश के मकसद से नहीं करें। EMI का समय पर भुगतान: हमेशा अपने लोन की मासिक किस्त का भुगतान समय पर करें। समय पर लोन की राशि का भुगतान न करने पर जुर्माना लगेगा और आपके क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ेगा। इससे अगला पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लेते समय समस्याएं हो सकती हैं।