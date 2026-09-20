होम लोन के लिए ब्याज दर के 3 विकल्प दिए जाते हैं

फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड में से कौनसा होम लोन चुनें? जानिए इनके फायदे-नुकसान

क्या है खबर?

अपना घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सही होम लोन का चुनाव करना काफी मुश्किल होता है। बैंक ब्याज दर को लेकर फिक्स्ड, फ्लोटिंग या हाइब्रिड का विकल्प देती हैं। ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता कि इनमें से उन्हें कौनसा चुनना चाहिए। इसमें गलती करने पर आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ना सकता है। आइए जानते हैं आपके लिए तीनों में से सही विकल्प क्या है।