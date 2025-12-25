टैक्स बचाने के लिए वार्षिक बोनस का कहां करें निवेश? ये हैं विकल्प
क्या है खबर?
वेतनभोगियों को अच्छा वार्षिक बोनस मिलता है, लेकिन वो इस दुविधा में रहते हैं कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें? ज्यादातर पहले खर्च करते हैं फिर निवेश के बारे में सोचते हैं। इससे अक्सर टैक्स का बोझ बढ़ जाता है और बदले में कुछ खास हासिल नहीं होता। अगर, आप बोनस को सही तरह से निवेश कर अच्छी बचत कर सकते हैं। आइये जानते हैं बोनस को कहां निवेश कर आप टैक्स बचा सकते हैं।
टैक्स
कटौती की पूरी सीमा का उठा सकते हैं फायदा
अधिकांश नियोक्ता बोनस पर उच्च टैक्स कटौती करते हैं, क्योंकि यह आपकी वार्षिक आय का हिस्सा होता है। अगर, आप वित्तीय वर्ष के अंत से पहले निवेश नहीं करते हैं तो बोनस आपको अधिक कर देनदारी में धकेल देता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट सीमा होती है। जब सभी कटौतियां शामिल करने के बाद भी यह राशि पूरी नहीं होती तो आप बोनस से कमी को पूरा कर सकते हैं।
विकल्प
इन विकल्पों में कर सकते हैं निवेश
कर बचाने के विकल्पों में आप लंबे समय के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि कम समय के लिए इक्विटी-लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स की ओर रुख कर सकते हैं। अतिरिक्त कटौती के लिए नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में योगदान करना भी सही विचार होगा। इस पर 50,000 रुपये तक की कटौती मिलती है। इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में अतिरिक्त अंशदान, स्वास्थ्य बीमा कवर बढ़ाना, होम लोन का पूर्व भुगतान भी टैक्स बचाता है।