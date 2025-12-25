टैक्स बचाने के लिए वार्षिक बोनस का कहां करें निवेश? ये हैं विकल्प

टैक्स

कटौती की पूरी सीमा का उठा सकते हैं फायदा

अधिकांश नियोक्ता बोनस पर उच्च टैक्स कटौती करते हैं, क्योंकि यह आपकी वार्षिक आय का हिस्सा होता है। अगर, आप वित्तीय वर्ष के अंत से पहले निवेश नहीं करते हैं तो बोनस आपको अधिक कर देनदारी में धकेल देता है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट सीमा होती है। जब सभी कटौतियां शामिल करने के बाद भी यह राशि पूरी नहीं होती तो आप बोनस से कमी को पूरा कर सकते हैं।