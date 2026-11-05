शेयर बाजार में दिवाली पर रविवार को कब होगी मुहूर्त ट्रेडिंग?

एक्सचेंजों के कैलेंडर के मुताबिक, नवंबर में सप्ताहांत के अलावा कुछ त्योहारों और खास मौकों पर भी शेयर बाजार बंद रहेंगे।

7, 14, 15, 21, 22, 28 और 29 नवंबर को शनिवार और रविवार होने के कारण सामान्य कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा, 10 नवंबर को दिवाली-बलिप्रतिपदा और 24 नवंबर को प्रकाश गुरुपर्व के अवसर पर भी बाजार में छुट्टी रहेगी।

हालांकि, 8 नवंबर को रविवार होने के बावजूद मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार खुलेंगे।