अगले हफ्ते अलग-अलग राज्यों में कब-कब बंद रहेंगे बैंक? 

अगले हफ्ते देश के कई राज्यों में अलग-अलग कारणों से बैंक बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के कैलेंडर के अनुसार ये छुट्टियां क्षेत्रीय त्योहारों और चुनाव जैसे कारणों से तय होती हैं। इसलिए सभी राज्यों में एक साथ छुट्टी नहीं रहती है। ग्राहकों को पहले से सही जानकारी रखना जरूरी है, ताकि बैंक से जुड़े काम समय पर पूरे किए जा सकें और किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।

#1 20 और 21 अप्रैल को इन राज्यों में छुट्टी सोमवार 20 अप्रैल को बसव जयंती और अक्षय तृतीया के कारण कर्नाटक में बैंक बंद रहेंगे। इसके अगले दिन 21 अप्रैल को गरिया पूजा के चलते त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। इन दिनों में बाकी राज्यों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे। इसलिए अगर किसी को इन राज्यों में बैंक से जुड़े जरूरी काम हैं, तो उन्हें पहले ही पूरा कर लेना बेहतर होगा ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत न हो।

#2 23 और 29 अप्रैल को चुनाव के कारण असर 23 अप्रैल को तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के चलते पूरे राज्य में बैंक बंद रहेंगे। इसी दिन पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में भी मतदान के कारण बैंक बंद रह सकते हैं। इसके अलावा, 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के चलते प्रभावित क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं बंद रहेंगी। इन छुट्टियों का असर सिर्फ उन्हीं जगहों पर होगा जहां चुनाव हो रहे हैं और बाकी जगह बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

Advertisement