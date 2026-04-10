लोन रिजेक्ट होने पर दोबारा कब करें आवेदन?

लोन के लिए मना किया जाना कई लोगों के लिए परेशानी भरा हो सकता है, लेकिन यह आपकी फाइनेंशियल यात्रा का अंत नहीं है। जानकारों का कहना है कि लोन रिजेक्शन को एक मौका मानकर अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए। सही जानकारी और योजना के साथ दोबारा अप्लाई करना आसान हो सकता है। कई लोग समझ नहीं पाते कि अगली बार कब और कैसे आवेदन करें, इसलिए सही कदम उठाना बहुत जरूरी हो जाता है।

#1 दोबारा आवेदन से पहले वजह समझना जरूरी लोन रिजेक्ट होने के बाद सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आवेदन क्यों खारिज हुआ। आम वजहों में कम क्रेडिट स्कोर, ज्यादा कर्ज, कम इनकम या अधूरे दस्तावेज शामिल होते हैं। अगर कारण समझ में आ जाए, तो उसे सुधारना आसान हो जाता है। जल्दबाजी में दोबारा अप्लाई करने से बार-बार रिजेक्शन हो सकता है और क्रेडिट स्कोर पर भी बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए पहले सही तैयारी करना जरूरी होता है।

#2 कितना इंतजार करें और स्कोर कैसे सुधारें विशेषज्ञों के मुताबिक, दोबारा लोन के लिए अप्लाई करने से पहले तीन से छह महीने का इंतजार करना बेहतर होता है। इस दौरान आप अपना क्रेडिट स्कोर सुधार सकते हैं। समय पर EMI और क्रेडिट कार्ड बिल भरना, कम कर्ज रखना और क्रेडिट रिपोर्ट की गलतियां ठीक करना जरूरी है। लगातार कई जगह आवेदन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे क्रेडिट स्कोर और गिर सकता है और भविष्य में लोन मिलने की संभावना कम हो जाती है।

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