विशेष परिस्थितयों में PF का पूरा पैसा निकाला जा सकता है

कब निकाल सकते हैं PF में जमा पूरी रकम? जानिए क्या कहते हैं नियम

क्या है खबर?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए जमा भविष्य निधि (PF) निकासी के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसका मकसद खाताधारकों के लिए रकम निकासी की प्रक्रिया को आसान बनाना है। अब आप अपने PF खाते में जमा 75 फीसदी तक पैसा बिना किसी कागजी कार्रवाई के निकाल सकते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या वे पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं? आइए जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं।