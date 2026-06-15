अमेरिका-ईरान समझौते से भारत को राहत की उम्मीद

अमेरिका-ईरान समझौते से भारत को क्या मिलेगा? तेल से लेकर LPG तक 5 बड़े फायदे

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:01 pm Jun 15, 202602:01 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने और होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने को लेकर शुरुआती समझौते की घोषणा हुई है। इसके बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत से ज्यादा गिरावट आई और ब्रेंट क्रूड करीब 83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए यह राहत भरी खबर मानी जा रही है। इसका असर तेल, महंगाई, रुपये, गैस आपूर्ति और व्यापार समेत कई क्षेत्रों पर पड़ सकता है।