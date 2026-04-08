60 साल के बाद NPS में जमा पैसे का क्या होगा? जानिए क्या-क्या मिलते हैं विकल्प
क्या है खबर?
नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद में पैसों की तंगी न झेलनी पड़े इसके लिए कई लोग नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करते हैं। इसमें जमा पूंजी 60 साल की आयु तक लॉक रहती है। इसके बाद NPS की राशि का क्या होता है? इसको लेकर कई लोग अनजान हाेते हैं। अन्य निवेश योजनाओं की बजाय यह आपको लचीलापन प्रदान करता है। हम आपको बता रहे हैं कि NPS की राशि के इस्तेमाल को लेकर आपको क्या-क्या विकल्प मिलते हैं।
#1
एकमुश्त राशि निकालें
आप अपनी जमा राशि का 80 प्रतिशत तक एकमुश्त निकाल सकते हैं, जिसमें से 60 प्रतिशत तक टैक्स-फ्री होती है। यह लोन चुकाने, चिकित्सा खर्चों को संभालने या सेवानिवृत्ति के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी है। आप कुछ राशि म्यूचुअल फंड में लगाकर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान (SWP) विकल्प चुनकर मासिक आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आप मासिक खर्चों को संभाल सकते हैं।
#2
मासिक पेंशन (एन्युटी) खरीदें
दूसरा विकल्प स्थिरता है, जिसमें बचत का एक हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाया जाता है, जो जीवनभर एक निश्चित मासिक पेंशन प्रदान करती है। आपकी कुल जमा राशि का एक न्यूनतम हिस्सा एन्युटी खरीदने में लगाना अनिवार्य है। इससे नियमित मासिक आय सुनिश्चित होती है। पहले यह 40 प्रतिशत अनिवार्य था, लेकिन अब निजी कर्मचारियों के लिए यह 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है। आप कुल जमा राशि का 100 प्रतिशत निवेश करके तत्काल एन्युटी भी खरीद सकते हैं।
#3
किस्तों में निकासी
इसमें आपको पैसा किस्तों में निकासी की सुविधा देता है। आप अपनी एकमुश्त राशि एक साथ निकालने के बजाय किस्तों में निकाल सकते हैं। आपको तुरंत पूरी राशि निकालने की आवश्यकता नहीं है। NPS के तहत सिस्टमैटिक लंप-सम विड्रॉल (SLW) या सिस्टमैटिक यूनिट रिडेम्पशन (SUR) विकल्पों का उपयोग करके आप नियमित अंतरालों (मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक) पर एक निश्चित राशि निकाल सकते हैं। इसके बाद शेष राशि NPS खाते में निवेशित रहती है, जिससे यह बढ़ती रहती है।