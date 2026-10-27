माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी छोड़ने पर कर्मचारियों को क्या मिलेगा, ऑफर ठुकराया तो क्या होगा?

माइक्रोसॉफ्ट का यह कार्यक्रम अमेरिका, कनाडा, भारत और ब्रिटेन की चुनिंदा टीमों के कर्मचारियों के लिए है।

इसमें वरिष्ठ पदों पर काम करने वाले कुछ कर्मचारी भी शामिल हैं। इससे पहले कंपनी ने दुनिया भर में पुनर्गठन के दौरान करीब 4,800 पद खत्म किए थे। बड़ी तकनीकी कंपनियां खर्च घटाने के लिए ऐसे कार्यक्रम अपना रही हैं।

हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट के मौजूदा प्रस्ताव को ठुकराने वाले कर्मचारियों की नौकरी पर भविष्य में क्या असर होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।