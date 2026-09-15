UPI से भुगतान करने वालों के लिए इस हफ्ते बड़ा फैसला हो सकता है

2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर कितना लगेगा शुल्क? इस हफ्ते होगा फैसला

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:14 pm Sep 15, 202612:14 pm

क्या है खबर?

UPI से भुगतान करने वालों के लिए इस हफ्ते बड़ा फैसला हो सकता है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की एक कमेटी डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्क को लेकर बैठक कर सकती है। इस बैठक में दुकानदारों और कारोबारियों से लिए जाने वाले MDR शुल्क पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने 14 सितंबर को UPI भुगतान पर शुल्क से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी किया था। अब कमेटी तय करेगी कि नया शुल्क किस तरह लागू किया जाए।