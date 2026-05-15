आधार, पैन या लाइसेंस खो गया? जानिए दोबारा बनवाने का सबसे आसान तरीका

सरकारी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड , पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट खो जाना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। इन दस्तावेजों की जरूरत लगभग हर सरकारी और निजी काम में पड़ती है। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सही प्रक्रिया अपनाकर इन्हें दोबारा बनवाया जा सकता है। अगर लोग समय पर जरूरी कदम उठाएं और सही जानकारी रखें, तो खोए हुए दस्तावेजों को दोबारा हासिल करना आसान हो सकता है और ज्यादा परेशानी भी नहीं होती है।

#1 तुरंत रिपोर्ट करना है सबसे जरूरी दस्तावेज खोने के बाद सबसे पहला काम इसकी सूचना देना होना चाहिए। लोग पुलिस में FIR दर्ज करा सकते हैं या संबंधित विभाग को जानकारी दे सकते हैं। समय पर रिपोर्ट दर्ज कराने से दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल का खतरा कम हो जाता है। यह रिपोर्ट बाद में नया दस्तावेज बनवाने के दौरान जरूरी सबूत के रूप में भी काम आती है। FIR या शिकायत की कॉपी हमेशा सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि आगे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके।

#2 जरूरी कागजात पहले से रखें तैयार खोए हुए दस्तावेज दोबारा बनवाने के लिए कुछ जरूरी कागजात जमा करने पड़ते हैं। इनमें पहचान पत्र की कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और पते का प्रमाण शामिल हो सकता है। कई बार लोग जरूरी कागजात अधूरे ले जाते हैं, जिससे प्रक्रिया में देरी हो जाती है। आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज एक जगह तैयार रखें। इससे संबंधित कार्यालय में काम जल्दी पूरा होता है और बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी भी कम हो जाती है।

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#3 सही कार्यालय में जाकर करें आवेदन दस्तावेज दोबारा बनवाने के लिए संबंधित सरकारी कार्यालय में आवेदन करना जरूरी होता है। यह कार्यालय दस्तावेज के प्रकार के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। वहां पहुंचकर सही जानकारी के साथ आवेदन फॉर्म भरना और तय शुल्क जमा करना होता है। आवेदन करते समय मूल दस्तावेजों के साथ उनकी फोटोकॉपी भी जरूर साथ रखें। इससे वेरिफिकेशन प्रक्रिया आसान हो जाती है और आवेदन जल्दी आगे बढ़ता है। गलत जानकारी देने से आवेदन रुक भी सकता है।

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