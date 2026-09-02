दोनों को सैलरी के अलावा कंपनी के शेयर भी मिलेंगे

ऐपल के नए CEO जॉन टर्नस को कितना मिलेगा वेतन? जानें पूरा पैकेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:20 pm Sep 02, 202602:20 pm

क्या है खबर?

टिम कुक के बाद टेक दिग्गज कंपनी ऐपल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जॉन टर्नस ने पद संभाल लिया है। कंपनी ने टर्नस और कुक के नए पदों के हिसाब से उनकी कमाई की जानकारी जारी की है। टर्नस अब CEO के तौर पर ऐपल की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि कुक एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। दोनों को सैलरी के अलावा कंपनी के शेयर भी मिलेंगे, जिनकी कुल कीमत उनके पद और प्रदर्शन से जुड़ी होगी।