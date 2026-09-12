लोन गारंटर बनने का फैसला सोच-समझकर लेना चाहिए

क्या लोन गारंटर बनने पर क्या पड़ता है असर? जानिए किन बातों का रखें ध्यान

क्या है खबर?

किसी दोस्त, रिश्तेदार के लिए लोन गारंटर बनना उसकी मदद करने का एक अच्छा काम लग सकता है। कानूनी नजरिए से देखें तो इसमें कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि यह भविष्य में आपके लोन लेने की क्षमता पर सीधा असर डाल सकता है। यह लोन देने वाली संस्था के आपके लोन चुकाने की क्षमता का आकलन और विश्लेषण कैसे करती हैं? आइए जानते हैं गारंटर बनने का आपके लोन लेने पर क्या असर पड़ता है।