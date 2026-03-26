होम लोन ओवरड्राफ्ट आपकाे ब्याज कम करने की सुविधा देता है

क्या होता है होम लोन ओवरड्राफ्ट? जानिए इससे कैसे बचाएं ब्याज

क्या है खबर?

अधिकांश लोग होम लोन लेने के बाद उसे जल्द से जल्द चुकाना चाहते हैं, ताकि उन्हें ब्याज कम देना पड़े। इसके लिए कई तरीके अपनाए जा सकते हैं। होम लोन ओवरड्राफ्ट (OD) सुविधा भी एक ऐसा तरीका है, जो आपको कर्जे का बोझ कम करने में मदद कर सकता है। कई बार आपके खाते में अधिक पैसा होता है और आप इसी को लोन अकाउंट में डालकर ब्याज घटा सकते हैं। आइये जानते हैं यह सुविधा कैसे काम करती है।