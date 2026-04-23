क्रेडिट कार्ड का उपयोग पूरी तरह बंद करने पर क्रेडिट स्कोर पर क्या पड़ता है असर?

कई लोग सोचते हैं कि खर्च कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर देना सबसे अच्छा तरीका है। यह फैसला कर्ज से बचने या पैसे बचाने की सोच से लिया जाता है। हालांकि, विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता। कई मामलों में इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हो सकता है। इसलिए बिना समझे क्रेडिट कार्ड बंद करना आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर गलत असर डाल सकता है।।

#1 क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है असर क्रेडिट कार्ड का नियमित इस्तेमाल आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करता है। जब आप समय पर भुगतान करते हैं, तो आपकी अच्छी हिस्ट्री बनती है। अगर आप कार्ड का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो आपकी क्रेडिट फाइल में एक्टिविटी कम हो जाती है। इससे बैंक को आपके व्यवहार की जानकारी कम मिलती है और आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित हो सकता है, जो भविष्य में लोन लेने में परेशानी पैदा कर सकता है।

#2 बैंक कर सकता है लिमिट कम या कार्ड बंद अगर आपके क्रेडिट कार्ड में लंबे समय तक कोई लेनदेन नहीं होता है, तो बैंक आपकी क्रेडिट लिमिट कम कर सकता है या कार्ड को बंद भी कर सकता है। इससे आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेश्यो बदल जाता है, जिसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ता है। इसके अलावा, आपको मिलने वाले कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य सुविधाएं भी बंद हो सकती हैं, जिससे कार्ड का फायदा खत्म हो जाता है।

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