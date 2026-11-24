जेन्सेन हुआंग की वापसी से भारतीय शेयर बाजार पर असर

एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की वापसी का भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:09 pm Nov 24, 202606:09 pm

क्या है खबर?

एनवीडिया के CEO पद पर जेन्सेन हुआंग की वापसी से दुनियाभर के शेयर बाजारों में AI कंपनियों को लेकर फिर उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। इस खबर के बाद एनवीडिया के शेयरों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई और कंपनी का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक बढ़ गया। इस घटनाक्रम का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी की हालिया तेजी पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।