एनवीडिया में जेन्सेन हुआंग की वापसी का भारतीय शेयर बाजार पर क्या पड़ सकता है असर?
क्या है खबर?
एनवीडिया के CEO पद पर जेन्सेन हुआंग की वापसी से दुनियाभर के शेयर बाजारों में AI कंपनियों को लेकर फिर उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। इस खबर के बाद एनवीडिया के शेयरों में 30 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी आई और कंपनी का बाजार मूल्य 1 लाख करोड़ डॉलर से अधिक बढ़ गया। इस घटनाक्रम का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। सेंसेक्स और निफ्टी की हालिया तेजी पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है।
तेजी
भारतीय बाजार में कमजोर पड़ सकती है तेजी
AI कंपनियों में दोबारा निवेश बढ़ने से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
हाल के दिनों में AI कंपनियों को लेकर बनी चिंता के बीच विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में खरीदारी की थी। इससे सेंसेक्स और निफ्टी को सहारा मिला था। अब अमेरिकी तकनीकी कंपनियों में तेजी लौटने पर निवेशकों का पैसा फिर उसी बाजार की ओर जा सकता है।
इससे भारतीय शेयर बाजार पर दबाव बढ़ सकता है।
निवेश
अमेरिकी बाजार की ओर जा सकता है निवेश
एनवीडिया में तेजी आने से दूसरी AI और तकनीकी कंपनियों के शेयरों में भी खरीदारी बढ़ सकती है।
ऐसे में विदेशी निवेशकों के सामने अमेरिकी बाजार में पैसा लगाने का आकर्षक विकल्प फिर मजबूत हो सकता है। इसका असर भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर पड़ सकता है।
पहले से दबाव झेल रहे भारतीय बाजार के लिए यह स्थिति चुनौती बन सकती है। विदेशी निवेश घटने पर शेयरों की कीमतों में उतार-चढ़ाव बढ़ने की आशंका भी रहेगी।
चुनौती
सेंसेक्स और निफ्टी के सामने नई चुनौती
भारतीय बाजार में हालिया गिरावट के दौरान निवेशकों की 6 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा संपत्ति घट चुकी है।
ऐसे में बाजार की वापसी के लिए विदेशी निवेश का बने रहना अहम होगा। निफ्टी के लिए 25,000 और 24,750 के स्तर महत्वपूर्ण सहारे माने जा रहे हैं, जबकि 25,500 के ऊपर जाने पर तेजी को बल मिल सकता है।
आने वाले दिनों में वैश्विक बाजारों की चाल और विदेशी निवेश की दिशा भारतीय बाजार की स्थिति तय कर सकती है।