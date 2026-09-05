बिना वसीयत के किसी की मृत्यु होने पर क्या होगा? जानिए क्या कहते हैं नियम

कानून तय करता है कि कानूनी वारिस कौन हैं और संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? यही एक मुख्य कारण है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी वसीयत तैयार कर लें।

इसके होने से सभी कानूनी औपचारिकताएं खत्म नहीं हो जातीं, लेकिन इससे प्रक्रिया अक्सर आसान हो जाती है।

वसीयत न होने पर परिवार के सदस्यों को मृतक की संपत्ति पर अपना कानूनी अधिकार साबित करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज दिखाने पड़ सकते हैं।