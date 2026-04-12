NPS में योगदान बंद करने से आपका खाता निष्क्रिय हो सकता है

बीच में योगदान देना बंद करने पर क्या डूब जाएगा NPS में जमा पैसा?

क्या है खबर?

आप रिटायरमेंट के लिए निवेश की योजना बना रहे हैं और अच्छे रिटर्न के साथ इनकम टैक्स की बचत चाहते हैं तो नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपके लिए सही विकल्प हो सकता है। इसमें हर महीने योगदान देना होता है, लेकिन कई बार लोग तंगी या प्राथमिकताएं बदलने के कारण इसे बीच में बंद करते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इससे क्या NPS में जमा पैसा डूब जाएगा। आइये जानते हैं इसका क्या नुकसान हो सकता है।