होम लोन में किस्त चुकाने के लिए 2 तरह के विकल्प मिलते हैं

होम लोन में प्री या फुल EMI में क्या है अंतर? जानिए कौन-सा विकल्प सही

क्या है खबर?

अपना घर बनाते समय कई लोग होम लोन का रास्ता चुनते हैं। इसमें कई तरह के विकल्प होते हैं। यह प्री-EMI और फुल-EMI के साथ आता है। बहुत कम लोगों को इनके बीच का अंतर पता होता है, जो उनके लिए नुकसान का कारण बन जाता है। ऐसे में इनके बारे में जानकारी होना जरूरी होता है, ताकि आपको यह पता रहे कि कब कौनसा विकल्प चुनना सही रहेगा। आज हम आपको दोनों के बीच का फर्क बता रहे हैं।