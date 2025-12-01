बढ़ते अमेरिकी कर्ज पर बोले टेस्ला CEO एलन मस्क

निखिल कामत के पॉडकास्ट में बढ़ते अमेरिकी कर्ज पर क्या बोले टेस्ला CEO एलन मस्क?

लेखन बिश्वजीत कुमार Dec 01, 2025

क्या है खबर?

जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के पॉडकास्ट में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने बढ़ते अमेरिकी कर्ज पर अपनी राय दी है। कामत ने पूछा कि क्या अमेरिका इतना भारी कर्ज आगे संभाल पाएगा और इसे ठीक करने का रास्ता क्या हो सकता है? लगभग 2 घंटे लंबे इस पॉडकास्ट में मस्क ने कहा कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण हैं और अमेरिका का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उनके इस जवाब ने इंटरनेट पर तेजी से चर्चा बढ़ा दी।