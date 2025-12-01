निखिल कामत के पॉडकास्ट में बढ़ते अमेरिकी कर्ज पर क्या बोले टेस्ला CEO एलन मस्क?
क्या है खबर?
जेरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत के पॉडकास्ट में टेस्ला के CEO एलन मस्क ने बढ़ते अमेरिकी कर्ज पर अपनी राय दी है। कामत ने पूछा कि क्या अमेरिका इतना भारी कर्ज आगे संभाल पाएगा और इसे ठीक करने का रास्ता क्या हो सकता है? लगभग 2 घंटे लंबे इस पॉडकास्ट में मस्क ने कहा कि मौजूदा हालात चुनौतीपूर्ण हैं और अमेरिका का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उनके इस जवाब ने इंटरनेट पर तेजी से चर्चा बढ़ा दी।
जवाब
कामत के सवाल पर मस्क का जवाब
निखिल कामत ने पूछा कि क्या अमेरिका अपनी करेंसी व्यवस्था बदलकर कर्ज से निकल सकता है? इस पर मस्क ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पारंपरिक तरीके इस कर्ज को हल कर पाएंगे। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा कर्ज इतना बड़ा है कि सिर्फ ब्याज भुगतान ही देश के पूरे सैन्य बजट से ज्यादा हो चुका है। मस्क का मानना है कि यह स्थिति आगे और कठिन होगी और इसे रोकना आसान नहीं है।
समाधान
AI और रोबोटिक्स कैसे देंगे समाधान?
मस्क ने कहा कि अमेरिका कर्ज संकट का असली समाधान सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स हो सकते हैं, क्योंकि यही तकनीक बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और सर्विस आउटपुट बढ़ा सकती है। उनके अनुसार, जब सामान और सेवाओं का उत्पादन पैसे की सप्लाई से तेजी से बढ़ने लगेगा, तो डिफ्लेशन होगा और इससे कर्ज का बोझ कम हो सकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ सालों में AI और रोबोटिक्स अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।