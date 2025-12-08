होम लोन रिजेक्ट होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं

होम लोन बार-बार हो रहा रिजेक्ट, जानिए क्या हो सकते हैं कारण

क्या है खबर?

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लोग इसके लिए पैसा जोड़ने के साथ-साथ होम लोन लेकर इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ कारणों के चलते बैंकों की ओर से आपके होम लोन आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे घर लेने की उम्मीद धूमिल होती हुई नजर आती है। आइये जानते हैं लोन आवेदन रिजेक्ट होने के क्या कारण हैं और इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं।