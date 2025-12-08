LOADING...
होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / होम लोन बार-बार हो रहा रिजेक्ट, जानिए क्या हो सकते हैं कारण 
लेखन दिनेश चंद शर्मा
Dec 08, 2025
09:24 pm
क्या है खबर?

घर खरीदना हर किसी का सपना होता है। लोग इसके लिए पैसा जोड़ने के साथ-साथ होम लोन लेकर इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। कई बार देखा जाता है कि कुछ कारणों के चलते बैंकों की ओर से आपके होम लोन आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे घर लेने की उम्मीद धूमिल होती हुई नजर आती है। आइये जानते हैं लोन आवेदन रिजेक्ट होने के क्या कारण हैं और इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं।

क्रेडिट स्कोर 

क्रेडिट स्कोर पड़ता है असर

कम क्रेडिट स्कोर या रिपोर्ट में गलती: कोई भी बैंक या वित्तीय संस्था लोन देने के लिए सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर या रिपोर्ट देखती है। अगर, स्कोर कम है या रिपोर्ट में गलतियां हैं तो लोन आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। आवेदक की आयु: आवेदक की आयु उसकी लोन चुकाने की क्षमता को प्रभावित करती है। ज्यादा उम्र होने के कारण भी लोन नहीं मिलेगा। अस्थिर आय: हर महीने निश्चित आय नहीं होना भी एक कारण बन सकता है।

प्रोपर्टी 

सही नहीं हुई प्रोपर्टी तो भी होगी दिक्कत

अनधिकृत प्रोपर्टी: बैंक उस मकान की भी जांच करेंगे, जिसे आप खरीदना चाहते हैं। अगर, यह अनधिकृत है तो आवेदन निरस्त हो जाएगा। सत्यापन के दौरान विसंगतियां: बैंक प्रस्तुत दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। आवेदन पत्र में हस्ताक्षर, पते, फोन नंबर या अन्य विवरणों में किसी भी प्रकार की विसंगति स्वीकृति में अड़चन पैदा कर सकता है। मौजूदा लोन और देनदारियां: अगर, आवेदक पर पहले से कई लोन या देनदारियां चल रही हैं तो भी आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा।

