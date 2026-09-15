UPI शुल्क को लेकर क्या है आम यूजर्स की चिंता?

सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में साफ किया गया है कि 2,000 रुपये तक के UPI और रुपे डेबिट कार्ड भुगतान पर ग्राहक से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा।

इससे साफ है कि भविष्य में संभावित शुल्क मर्चेंट यानी दुकानदार या भुगतान प्लेटफॉर्म को देना होगा। ऐसे में सीधे तौर पर ग्राहक से रकम नहीं वसूली जाएगी।

हालांकि, बड़े UPI भुगतान पर मर्चेंट को होने वाले खर्च को लेकर सवाल बने हुए हैं जिसे लेकर ग्राहक चिंतित हैं।