बजट 2026 से फिनटेक सेक्टर को क्या हैं बड़ी उम्मीदें?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते 1 फरवरी को देश का यूनियन बजट 2026 पेश करेंगी। बजट की तारीख नजदीक आते ही सभी सेक्टरों के विशेषज्ञ सरकार की घोषणाओं को लेकर अनुमान लगा रहे हैं। उद्योग जगत खास तौर पर यह देखना चाहता है कि सरकार आर्थिक विकास को कैसे आगे बढ़ाएगी। फिनटेक सेक्टर को इस बार बजट से खास उम्मीदें हैं, क्योंकि डिजिटल भुगतान अब आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरत बन चुका है।

जरूरत डिजिटल भुगतान बना आम जरूरत भारत में डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है और यह अब शहरों तक सीमित नहीं रहा। जो सुविधा के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब दुकानों, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में आम हो गया है। UPI, सस्ता इंटरनेट और स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच ने इस बदलाव को आसान बनाया है। इससे लेनदेन में भरोसा बढ़ा है, नकदी का इस्तेमाल कम हुआ है और ज्यादा लोग औपचारिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ रहे हैं।

उम्मीदें बजट से फिनटेक को क्या उम्मीदें? फिनटेक सेक्टर को बजट से ऐसे कदमों की उम्मीद है जो इसकी रफ्तार बनाए रखें। इसमें निवेश के लिए आसान फंडिंग, टैक्स से जुड़ी राहत, डिजिटल वित्तीय सेवाओं पर साफ और स्थिर नियम और UPI जैसे प्लेटफॉर्म को लगातार समर्थन शामिल है। नई तकनीक, डाटा के बेहतर इस्तेमाल और मजबूत साइबर सुरक्षा से सेवाएं सुरक्षित होंगी और छोटे शहरों व गांवों तक ज्यादा लोगों की पहुंच बन पाएगी।

