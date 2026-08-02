वेस्टजेट फ्लाइट अटेंडेंट्स की हड़ताल से 309 उड़ानें हुई रद्द

यह हड़ताल उत्तरी अमेरिका की फ्लाइट अटेंडेंट्स के बीच चल रहे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जिसका मकसद पुराने वेतन सिस्टम को दुरुस्त करना है।

CUPE ने वेस्टजेट के डबल डिजिट बढ़ोतरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया। यूनियन का कहना था कि यह ऑफर पर्याप्त नहीं है। यूनियन की वेस्टजेट शाखा की अध्यक्ष आलिया हुसैन ने कहा, "हम हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बेहतर मिलना चाहिए।"

अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है और यूनियन चाहती है कि इस बार सरकार इस मामले से दूर रहे।