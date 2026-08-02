वेस्टजेट फ्लाइट अटेंडेंट्स की हड़ताल से 309 उड़ानें हुई रद्द

वेस्टजेट फ्लाइट अटेंडेंट्स की हड़ताल से 309 उड़ानें हुई रद्द
वेस्टजेट की फ्लाइट अटेंडेंट्स ने तनख्वाह को लेकर बातचीत टूट जाने के बाद हड़ताल कर दी, जिसके चलते एयरलाइन को 309 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं।
उनकी यूनियन CUPE की मांग है कि उन्हें सिर्फ उड़ानों के दौरान नहीं, बल्कि काम के हर घंटे के लिए वाजिब वेतन दिया जाए। जिन यात्रियों की उड़ानें रद्द हुई हैं, वे रिफंड ले सकते हैं या अपनी यात्रा फिर से बुक करा सकते हैं।
CUPE ने ठुकराया वेस्टजेट का ऑफर
यह हड़ताल उत्तरी अमेरिका की फ्लाइट अटेंडेंट्स के बीच चल रहे एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, जिसका मकसद पुराने वेतन सिस्टम को दुरुस्त करना है।
CUPE ने वेस्टजेट के डबल डिजिट बढ़ोतरी वाले ऑफर को ठुकरा दिया। यूनियन का कहना था कि यह ऑफर पर्याप्त नहीं है। यूनियन की वेस्टजेट शाखा की अध्यक्ष आलिया हुसैन ने कहा, "हम हड़ताल पर इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें बेहतर मिलना चाहिए।"
अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है और यूनियन चाहती है कि इस बार सरकार इस मामले से दूर रहे।