आर्थिक दूरियां बढ़ाईं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को होगा करीब 6.4 लाख अरब रुपये का नुकसान बिज़नेस Jun 29, 2026

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने आगाह किया है कि अगर, देशों के बीच आर्थिक दूरियां बढ़ती रहीं तो 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को 6,900 अरब डॉलर (करीब 6.4 लाख अरब रुपये) तक का नुकसान हो सकता है।

WEF बताता है कि 2025 के बाद से पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच बढ़ती खाई ने दुनिया के विकास की गति को धीमा कर दिया है और महंगाई को और बढ़ा दिया है।

इसका सबसे ज्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ रहा है।