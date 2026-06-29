आर्थिक दूरियां बढ़ाईं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था को होगा करीब 6.4 लाख अरब रुपये का नुकसान
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वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने आगाह किया है कि अगर, देशों के बीच आर्थिक दूरियां बढ़ती रहीं तो 2030 तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को 6,900 अरब डॉलर (करीब 6.4 लाख अरब रुपये) तक का नुकसान हो सकता है।
WEF बताता है कि 2025 के बाद से पूर्व और पश्चिम के देशों के बीच बढ़ती खाई ने दुनिया के विकास की गति को धीमा कर दिया है और महंगाई को और बढ़ा दिया है।
इसका सबसे ज्यादा बोझ विकासशील देशों पर पड़ रहा है।
व्यापारिक तनाव कर रहे WTO को कमजोर
अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव हालात को और भी बिगाड़ रहे हैं। टैरिफ लगाने और पुराने रिश्तों में बदलाव की वजह से विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसी बड़ी संस्थाएं भी अपनी पकड़ खोती जा रही हैं।
WEF देशों से एक बार फिर साथ मिलकर काम करने की अपील कर रहा है। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर, देश सहयोग नहीं करेंगे तो इसकी बड़ी कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी।