एपस्टीन से संबंधों की जांच के बीच WEF के CEO बोर्गे ब्रेंडे ने दिया इस्तीफा

खुलासा

क्या हुआ खुलासा?

न्याय विभाग के अनुसार, ब्रेंडे ने एपस्टीन के साथ तीन कारोबारी डिनर किए थे, जो आधिकारिक कार्यक्रमों से अलग बताए गए हैं। इसके अलावा, दोनों के बीच ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के माध्यम से भी नियमित संपर्क रहा था। इन मुलाकातों को व्यावसायिक और औपचारिक बताया गया है, लेकिन एपस्टीन की आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए यह मामला बेहद संवेदनशील बन गया। खुलासे के बाद ब्रेंडे के संबंधों पर गंभीर सवाल उठे और जांच की प्रक्रिया तेज कर दी गई।