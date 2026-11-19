वाट्रना रेंटल्स ने लॉन्च किया 120 करोड़ रुपये का IPO, 23 नवंबर तक लगा सकेंगे बोली
वाट्रना रेंटल्स का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) लघु एवं मध्यम उद्योग (SME) प्लेटफॉर्म पर निवेशकों के लिए खुल गया है।
कंपनी इस IPO के जरिए कुल 120.10 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। इसके लिए वाट्रना रेंटल्स 49.02 लाख शेयर पेश कर रही है, जिनकी कीमत प्रति शेयर 232 रुपये से 245 रुपये तय की गई है।
इस IPO में निवेश करने की आखिरी तारीख 23 नवंबर है। ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में अभी से 25 फीसदी की बढ़ोतरी दिख रही है, जो बताता है कि निवेशक इसमें काफी रुचि ले रहे हैं।
212 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया
2019 के आखिर में शुरू हुई वाट्रना रेंटल्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किराए पर देती है। कंपनी ने लगातार अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है।
वित्त वर्ष 2026 में इसका राजस्व 18 फीसदी बढ़कर 212 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, वहीं मुनाफा भी 19 फीसदी बढ़ा है। इस IPO से जमा हुए फंड का बड़ा हिस्सा (98.13 करोड़ रुपये) कंपनी नए उपकरण खरीदने में लगाएगी।
अगर, कोई निवेशक इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उसे कम से कम 2 लॉट यानि 1,200 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। सबसे ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से यह रकम करीब 2.94 लाख रुपये बैठती है।
शेयरों का आवंटन 25 नवंबर को पूरा हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग 27 नवंबर को होने की उम्मीद है।