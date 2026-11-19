2019 के आखिर में शुरू हुई वाट्रना रेंटल्स मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट किराए पर देती है। कंपनी ने लगातार अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की है।

वित्त वर्ष 2026 में इसका राजस्व 18 फीसदी बढ़कर 212 करोड़ रुपये तक पहुंच गया, वहीं मुनाफा भी 19 फीसदी बढ़ा है। इस IPO से जमा हुए फंड का बड़ा हिस्सा (98.13 करोड़ रुपये) कंपनी नए उपकरण खरीदने में लगाएगी।

अगर, कोई निवेशक इसमें पैसा लगाना चाहता है तो उसे कम से कम 2 लॉट यानि 1,200 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। सबसे ऊपरी प्राइस बैंड के हिसाब से यह रकम करीब 2.94 लाख रुपये बैठती है।

शेयरों का आवंटन 25 नवंबर को पूरा हो जाएगा और इसकी लिस्टिंग 27 नवंबर को होने की उम्मीद है।