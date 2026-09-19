वॉरेन बफेट ने शेयर बाजार में बढ़ते मूल्यांकन को लेकर दी चेतावनी

उनका कहना है कि उन कंपनियों से जुड़े रहें, जिनकी बाजार में असली मजबूती है। इसमें मजबूत ब्रांड और लगातार अच्छा मुनाफा कमाने वाली कंपनियां शामिल हैं, न कि वे कंपनियां जो केवल हवा-हवाई बातें करती हैं या जिनकी केवल चर्चा हो रही हो।

भले ही बर्कशायर हैथवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में उतरने में थोड़ा धीमा था, लेकिन करीब एक साल पहले ही उसने अल्फाबेट जैसी कंपनी में बड़ा निवेश किया था।

इससे साफ पता चलता है कि बर्कशायर हैथवे का ध्यान हमेशा ठोस और भरोसेमंद बिजनेस पर ही रहा है। इसके अलावा, अब वॉरेन बफेट चेयरमैन एमेरिटस की नई भूमिका में कदम रख रहे हैं। उनके बेटे हावर्ड बफेट को चेयरमैन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

वॉरेन अभी भी कंपनी में एक बड़े शेयरधारक बने रहेंगे और बर्कशायर के बोर्ड में एक निदेशक के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहेंगे।