वॉरेन बफेट ने एपस्टीन जांच के चलते गेट्स फाउंडेशन को दान रोका

बफेट का एपस्टीन कोई सीधा नाता नहीं

बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस समय उन आरोपों की जांच से जूझ रहा है, जिनमें जेफरी एपस्टीन के साथ उसके पुराने संबंधों की बात कही गई है।

हालांकि, बफेट का एपस्टीन से जुड़े इन रिश्तों से कोई सीधा या निजी संबंध नहीं है, फिर भी उनका यह कदम बताता है कि वे इस मामले को कितनी गंभीरता से देख रहे हैं। उनका अगला दान कब आएगा, यह इस जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा।