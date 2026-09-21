ज्यादा नमक-चीनी और फैट वाले फूड पर लगेगा चेतावनी लेबल

ज्यादा नमक-चीनी और फैट वाले पैकेज्ड फूड पर लगेगा चेतावनी लेबल, FSSAI बदलेगी नियम

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:24 pm Sep 21, 202612:24 pm

क्या है खबर?

केंद्र सरकार खाद्य उत्पादों को लेकर जल्द ही अपने नियमों को कड़ा कर सकती है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजित पुन्हानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि ज्यादा फैट, नमक और चीनी वाले पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर चेतावनी निशान लगाने की तैयारी है। यह चेतावनी ऑनलाइन बिकने वाले उत्पादों पर भी दिखानी होगी। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जांच बढ़ाने और नियमों का उल्लंघन पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।