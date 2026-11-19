वॉलमार्ट टैरिफ रिफंड का इस्तेमाल करके कीमतों में कमी कर रही है। साथ ही डिजिटल शेल्फ लेबल जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी ला रहा है, जो उसके ऐप से जुड़े हुए हैं। इन सब से खरीदारी आसान और सस्ती हो रही है।

UBS के विश्लेषकों का मानना ​​है कि इन कदमों से वॉलमार्ट और ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल कर पाएगा और उसका मुनाफा भी बढ़ेगा।

इस साल कंपनी के शेयर में करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि निवेशक इसके भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त हैं।