वॉलमार्ट जारी करेगी तीसरी तिमाही के नजीते, जानिए क्या है निवेशकों को उम्मीद
वॉलमार्ट अपने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने वाली है और ये ऐलान ठीक छुट्टियों की खरीदारी की भागदौड़ शुरू होने से पहले हो रहा है।
विश्लेषक प्रति शेयर 64 सेंट (करीब 59 रुपये) और लगभग 187.27 अरब डॉलर (करीब 17,000 अरब रुपये) के राजस्व का अनुमान लगा रहे हैं।
हाल के दिनों में वॉलमार्ट अपनी कम कीमतों और वॉलमार्ट प्लस जैसी खास सुविधाओं के दम पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपनी ओर खींचने में कामयाब रही है।
टैरिफ रिफंड से कीमतों में ला रही कमी
वॉलमार्ट टैरिफ रिफंड का इस्तेमाल करके कीमतों में कमी कर रही है। साथ ही डिजिटल शेल्फ लेबल जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी ला रहा है, जो उसके ऐप से जुड़े हुए हैं। इन सब से खरीदारी आसान और सस्ती हो रही है।
UBS के विश्लेषकों का मानना है कि इन कदमों से वॉलमार्ट और ज्यादा बाजार हिस्सेदारी हासिल कर पाएगा और उसका मुनाफा भी बढ़ेगा।
इस साल कंपनी के शेयर में करीब 13 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जो दिखाता है कि निवेशक इसके भविष्य को लेकर काफी आश्वस्त हैं।