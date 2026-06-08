वॉलमार्ट ने किया साफ- AI से कर्मचारियों की नौकरियों पर नहीं आएगी आंच 

कामकाज को बेहतर बनाता है AI

वॉलमार्ट में AI का इस्तेमाल सिर्फ काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए नहीं है। AI की मदद से माल ढोने वाले मैनेजर बेहतर रास्तों की योजना बना पाते हैं, जिससे चालकों को घर पर ज्यादा समय मिलता है।

इसके अलावा, सेल्फ-चेकआउट सिस्टम को भी और स्मार्ट बनाया गया है, जो बिना लेबल वाले फल-सब्जियों को भी पहचान लेता है। ग्राहकों की बातों को सुनने का तरीका भी बेहतर हुआ है।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इन बदलावों को कर्मचारियों की जगह लेने वाले नहीं, बल्कि उनकी मदद करने वाले टूल के तौर पर पेश किया है।

चीफ पीपल ऑफिसर डोना मॉरिस ने कहा, "टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को शक्ति देगी, लेकिन इसे हमारे सहयोगी ही आगे बढ़ाएंगे।"