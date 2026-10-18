वॉलमार्ट अब AI से तय कर रही कीमतें, नए सिस्टम से बड़ी ग्राहकों की चिंता

बहुत से लोग इस बात को लेकर भी परेशान हैं कि उनके डाटा का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है? लोगों को डर है कि उनकी निजी जानकारी बिना साफ तौर पर बताए इन एल्गोरिदम में इस्तेमाल की जा सकती है।

इसी वजह से ग्राहक और कानून बनाने वाले दोनों ही रिटेलर्स से और ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। संघीय व्यापार आयोग (FTC) इस पर भी नियम बनाने पर विचार कर रहा है कि कंपनियों को यह बताना पड़े कि वे कीमतें तय करने के लिए ग्राहक के डाटा का इस्तेमाल कब कर रही हैं।

दूसरी तरफ, वॉलमार्ट का कहना है कि उसकी तकनीक केवल कीमतों को सही और अपडेट रखने के लिए है, न कि किसी एक ग्राहक को खास तौर पर निशाना बनाने के लिए।