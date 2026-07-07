अमेरिका में सोने की कीमत में आई गिरावट, फेड की बैठक तय करेगी बदलाव
सोने की कीमत में मंगलवार (7 जुलाई) को गिरावट आई है। हाजिर सोना 0.4 फीसदी की गिरावट के साथ 4,148.59 डॉलर प्रति औंस (1.27 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम) पर पहुंच गया।
दूसरी तरफ, अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स में भी थोड़ी नरमी दिखी। फिलहाल, बाजार महंगाई या ब्याज दरें बढ़ने के किसी भी नए संकेत पर अपनी नजर बनाए हुए है।
असल में सभी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगली बैठक के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं, ताकि ब्याज दरों में होने वाले बदलावों के बारे में कोई अंदाजा मिल सके।
पर्थ मिंट ने सोने की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी
इस साल की शुरुआत में दुनियाभर के संघर्षों और डॉलर के मजबूत होने की वजह से महंगाई की चिंताएं बढ़ गई थीं, जिससे सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे।
हालांकि, तब से कीमतों में 25 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, लेकिन हाल ही में ईरान के साथ हुए युद्धविराम और अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों की वजह से सोने को थोड़ी राहत मिली और उसके दाम थोड़े बढ़े।
इसी बीच, पर्थ मिंट ने बताया है कि पिछले महीने उसकी सोने की बिक्री में काफी उछाल आया है, वहीं अब कम ट्रेडर्स को सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, चांदी की बिक्री पर इसका उल्टा असर पड़ा है।