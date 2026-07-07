अमेरिका में सोने की कीमत में आई गिरावट, फेड की बैठक तय करेगी बदलाव

पर्थ मिंट ने सोने की बिक्री में बड़ी बढ़ोतरी की रिपोर्ट दी

इस साल की शुरुआत में दुनियाभर के संघर्षों और डॉलर के मजबूत होने की वजह से महंगाई की चिंताएं बढ़ गई थीं, जिससे सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए थे।

हालांकि, तब से कीमतों में 25 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, लेकिन हाल ही में ईरान के साथ हुए युद्धविराम और अमेरिका के कमजोर रोजगार आंकड़ों की वजह से सोने को थोड़ी राहत मिली और उसके दाम थोड़े बढ़े।

इसी बीच, पर्थ मिंट ने बताया है कि पिछले महीने उसकी सोने की बिक्री में काफी उछाल आया है, वहीं अब कम ट्रेडर्स को सितंबर में ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि, चांदी की बिक्री पर इसका उल्टा असर पड़ा है।