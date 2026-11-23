लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ग्रुप की कंपनी व्योमा डॉट AI ने हाल ही में एक बड़ा सौदा किया है। इसके तहत कंपनी चेन्नई में अपने नए डाटा सेंटर के लिए 2,500 करोड़ से 5,000 करोड़ रुपये के एनवीडिया ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) खरीदेगी।

यह अपग्रेड बड़े पैमाने पर AI की ट्रेनिंग और उसे लागू करने की क्षमता को बढ़ाएगा।

इसके पहले चरण में ही 250 मेगावाट की क्षमता होगी, जिससे यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी AI हब में से एक बन जाएगा।