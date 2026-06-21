वोल्टास ने महज 3 महीने में 10 लाख AC बेचकर बनाया कीर्तिमान
वोल्टास ने एक बड़ा मुकाम हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के महज 3 महीनों के भीतर 10 लाख एयर कंडीशनर (AC) बेच दिए हैं।
कंपनी के प्रबंध निदेशक मुकुंदन मेनन ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि ग्राहकों के भरोसे, मजबूत टीम वर्क और बेहतरीन प्रोडक्ट रेंज की वजह से संभव हो पाई है।
वोल्टास ने प्रीमियम, मिड-रेंज और वैल्यू तीनों सेगमेंट पर खास ध्यान दिया, ताकि हर ग्राहक अपनी पसंद और बजट के हिसाब से प्रोडक्ट चुन सके।
कंपनी ने शुरू किया इंडियाज फर्स्ट अभियान
वोल्टास ने हाल ही में 'इंडियाज फर्स्ट, कीपिंग इंडिया फर्स्ट' नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद पूरे देश के लोगों के साथ मजबूती से जुड़ना है।
कंपनी के रूम AC बिजनेस के प्रमुख जयंत बालन का कहना है कि स्मार्ट मार्केट टारगेटिंग और अच्छी पहुंच की वजह से इस अभियान का असर हर जगह देखने को मिला है।
आगे के लिए वोल्टास की योजना है कि वह देशभर में ज्यादा से ज्यादा घरों तक अपनी पहुंच बनाए और आने वाले महीनों में कई और नए मुकाम हासिल करे।