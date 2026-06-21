वोल्टास ने महज 3 महीने में 10 लाख AC बेचकर बनाया कीर्तिमान

कंपनी ने शुरू किया इंडियाज फर्स्ट अभियान

वोल्टास ने हाल ही में 'इंडियाज फर्स्ट, कीपिंग इंडिया फर्स्ट' नाम से एक अभियान शुरू किया है। इसका मकसद पूरे देश के लोगों के साथ मजबूती से जुड़ना है।

कंपनी के रूम AC बिजनेस के प्रमुख जयंत बालन का कहना है कि स्मार्ट मार्केट टारगेटिंग और अच्छी पहुंच की वजह से इस अभियान का असर हर जगह देखने को मिला है।

आगे के लिए वोल्टास की योजना है कि वह देशभर में ज्यादा से ज्यादा घरों तक अपनी पहुंच बनाए और आने वाले महीनों में कई और नए मुकाम हासिल करे।