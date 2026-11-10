वोडाफोन ने लागत में कटौती अभियान के बाद मुनाफे का अनुमान बढ़ाया
वोडाफोन ने इस साल अपने मुनाफे का अनुमान बढ़ा दिया है। कंपनी अब मार्च तक 13.4 अरब यूरो (करीब 1,400 अरब रुपये) तक कोर कमाई होने की उम्मीद कर रही है, जो जुलाई में किए गए अनुमान से काफी ज्यादा है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मार्गेरिटा डेला वैले की अगुवाई में कंपनी ने यूरोप में 3,000 से ज्यादा नौकरियां खत्म करने और कुछ संपत्तियां बेचने जैसे बड़े कदम उठाए हैं, ताकि फिर से कंपनी की तरक्की को रफ्तार दी जा सके।
यूरोपीय खर्चों में बचत की योजना बनाई
कंपनी 2027 के वित्तीय वर्ष में यूरोप में होने वाले खर्चों से 20 करोड़ यूरो (करीब 2,100 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कटौती करने और जर्मनी में 2,300 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है।
हालांकि, यूरोप में बाजार में मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन वोडाफोन अब अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपने कारोबार को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
इसके अलावा, थ्री UK के साथ होने वाले विलय से अगले कुछ सालों में नेटवर्क को बेहतर बनाकर और भी बचत होने की उम्मीद है।