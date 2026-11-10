वोडाफोन ने लागत में कटौती अभियान के बाद मुनाफे का अनुमान बढ़ाया

कंपनी 2027 के वित्तीय वर्ष में यूरोप में होने वाले खर्चों से 20 करोड़ यूरो (करीब 2,100 करोड़ रुपये) से ज्यादा की कटौती करने और जर्मनी में 2,300 कर्मचारियों की छंटनी करने की तैयारी में है।

हालांकि, यूरोप में बाजार में मुकाबला बहुत मुश्किल है, लेकिन वोडाफोन अब अफ्रीका और मध्य पूर्व में अपने कारोबार को बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे रही है।

इसके अलावा, थ्री UK के साथ होने वाले विलय से अगले कुछ सालों में नेटवर्क को बेहतर बनाकर और भी बचत होने की उम्मीद है।