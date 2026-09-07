Vi के नए ब्रांड प्रमोशन से शेयरों में उछाल, आज 4 फीसदी चढ़े

Vi के नए ब्रांड प्रमोशन से शेयरों में उछाल, आज 4 फीसदी चढ़े
वोडाफोन-आइडिया (Vi) का स्टॉक पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी पर है। सोमवार को इसमें 4 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और इस महीने यह 20 फीसदी से भी ज्यादा ऊपर चढ़ चुका है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर यह 15.09 रुपये पर खुला। 7 सितंबर तक कंपनी का बाजार पूंजीकरण 1.68 लाख करोड़ रुपये के बड़े आंकड़े तक पहुंच गया है।
Vi जल्द लॉन्च कर सकती है कुछ नया
Vi ने हाल ही में अपनी ब्रांड आइडेंटिटी का एक नया रूप सामने रखा है, जिसमें भविष्य के प्रति उम्मीद और नई संभावनाओं पर जोर दिया गया है।
उनके नए कैंपेन में शाहरुख खान दिख रहे हैं और मैसेज है "Vi बदल रहा है... तैयार रहिएगा।" इससे आने वाले कुछ खास लॉन्च की तरफ इशारा मिल रहा है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अभिजीत किशोर का कहना है कि इस रीब्रांड का मकसद ग्राहकों के साथ बेहतर जुड़ाव बनाना और टेक संचालित भविष्य की ओर बढ़ना है। अभी तक तो निवेशक इस बदलाव को काफी पसंद करते दिख रहे हैं।