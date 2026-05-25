वोडाफोन-आइडिया को AGR राहत के बाद हुआ करीब 51,000 करोड़ रुपये का मुनाफा
वोडाफोन-आइडिया (VI) के शेयरों में पिछले एक साल में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार (25 मई) को इसका शेयर 14.06 रुपये पर पहुंच गया, जो 2024 में इसका उच्चतम स्तर है।
यह उछाल सरकार द्वारा कंपनी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को करीब 27 फीसदी कम करने के फैसले के बाद आया है। पिछले एक महीने में भी शेयर ने 47 फीसदी की शानदार बढ़त दर्ज की है।
कुल कमाई में भी हुआ इजाफा
पिछले तिमाही में कंपनी ने बड़े घाटे से उबरकर 51,970 करोड़ रुपये का भारी मुनाफा कमाया है। कंपनी को यह मुनाफा मुख्य रूप से एकमुश्त AGR लाभ मिलने की वजह से हुआ है।
कंपनी की कुल कमाई में भी 3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, वहीं हर ग्राहक से होने वाली औसत कमाई (ARPU) भी बढ़कर 190 रुपये हो गई है।
कुमार मंगलम बिड़ला के फिर से गैर-कार्यकारी अध्यक्ष बनने से भी निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। शेयर बाजार के जानकारों का भी कहना है कि आगे भी शेयर को मजबूत समर्थन मिल सकता है।