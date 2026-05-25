वोडाफोन-आइडिया को AGR राहत के बाद हुआ करीब 51,000 करोड़ रुपये का मुनाफा बिज़नेस May 25, 2026

वोडाफोन-आइडिया (VI) के शेयरों में पिछले एक साल में 100 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार (25 मई) को इसका शेयर 14.06 रुपये पर पहुंच गया, जो 2024 में इसका उच्चतम स्तर है।

यह उछाल सरकार द्वारा कंपनी के समायोजित सकल राजस्व (AGR) बकाया को करीब 27 फीसदी कम करने के फैसले के बाद आया है। पिछले एक महीने में भी शेयर ने 47 फीसदी की शानदार बढ़त दर्ज की है।