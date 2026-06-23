कर्जे में डूबी Vi को प्रमोटर से मिला 1,182 करोड़ रुपये का सहारा

तीसरे साल में बढ़ जाएगी कर्जे की किस्त

Vi पर अभी भारी कर्जे के बोझ तले दबी हुई है। मार्च तक कंपनी पर स्पेक्ट्रम फीस के 1.27 लाख करोड़ रुपये और AGR बकाया के 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।

कर्ज की किस्तों का भुगतान इस साल के 7,000 करोड़ रुपये से बढ़कर तीसरे साल तक 27,000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इस स्थिति से निपटने के लिए Vi अपने नेटवर्क को बेहतर बनाने पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।

साथ ही, कंपनी नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए बैंकों और टैक्स अधिकारियों के साथ लगातार मिलकर काम कर रही है।