कर्जे से घिरी VMO2 करेगी 4,000 कर्मचारियों की छंटनी

वर्जिन मीडिया O2 (VMO2) कंपनी 22 अरब पाउंड (करीब 2,800 अरब रुपये) के बड़े कर्ज से निपटने के लिए करीब 4,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है।

बताया जा रहा है कि जिन पदों पर इसका असर पड़ेगा, उनमें से ज्यादातर सीधे ग्राहकों से जुड़े नहीं होंगे। कंपनी 3 नवंबर को अपनी वित्तीय रिपोर्ट के साथ ही इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लुट्ज शूलर इस खर्च में कटौती की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। इस मुहिम में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ता के इस्तेमाल की समीक्षा भी शामिल है।