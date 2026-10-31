कर्जे से घिरी VMO2 करेगी 4,000 कर्मचारियों की छंटनी
वर्जिन मीडिया O2 (VMO2) कंपनी 22 अरब पाउंड (करीब 2,800 अरब रुपये) के बड़े कर्ज से निपटने के लिए करीब 4,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है।
बताया जा रहा है कि जिन पदों पर इसका असर पड़ेगा, उनमें से ज्यादातर सीधे ग्राहकों से जुड़े नहीं होंगे। कंपनी 3 नवंबर को अपनी वित्तीय रिपोर्ट के साथ ही इस बारे में आधिकारिक घोषणा कर सकती है।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) लुट्ज शूलर इस खर्च में कटौती की मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं। इस मुहिम में ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ता के इस्तेमाल की समीक्षा भी शामिल है।
BT ग्रुप और वोडाफोन थ्री में भी कर्मचारियों की छंटनी
VMO2 अकेली कंपनी नहीं है, जिस पर यह मार पड़ी है। BT ग्रुप और वोडाफोन थ्री जैसी कंपनियों ने भी अपने यहां कर्मचारियों की छंटनी की है।
बढ़ते खर्च के दबाव से पूरा टेलीकॉम सेक्टर जूझ रहा है। खासकर जब VMO2 अपने नेटवर्क को बढ़ाने की सोच रही है और उसे कड़े सरकारी नियमों का पालन करना पड़ रहा है तो उस पर दबाव ज्यादा है।
ट्रेड यूनियनों को इन बदलावों के बारे में पहले ही बता दिया गया है। आने वाले महीनों में इन बदलावों से टेलीकॉम सेक्टर में और उथल-पुथल मच सकती है।