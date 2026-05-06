कौन हैं ओहियो के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी?
क्या है खबर?
बायोटेक उद्यमी और रिपब्लिकन नेता विवेक रामास्वामी पार्टी के प्राथमिक चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ओहियो के गर्वनर पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उभरे हैं। उन्होंने यूट्यूब पर अपने 'कार गाइ' वीडियो के लिए जाने जाने वाले केसी पुत्श को हराया है। अब उनका मुकाबला नवंबर में होने वाले गर्वनर के चुनाव में एमी एक्टन से होगा, जिन्हें अपनी पार्टी में बिना विरोध के टिकट मिला है।
बयान
जीत पर क्या बोले रामास्वामी?
रामास्वामी ने जीत की घोषणा के बाद कहा, "मैं जानता हूं कि अमेरिकी सपना सच हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे यहीं अपने जन्म और पालन-पोषण वाले राज्य में जिया है।" उन्होंने आगे कहा, "हम ओहायो में उस अमेरिकी सपने को एक बार फिर से साकार करने जा रहे हैं- कम खर्च, अधिक वेतन और सभी ओहायोवासियों के लिए बेहतर स्कूलों के साथ।" उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर सभी का आभार जातते हुए नवंबर में निर्णायक जीत की उम्मीद जताई।
सफर
ऐसे शुरू हुआ राजनीति में सफर
रामास्वामी ने 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दावेदारी पेश कर राजनीति के क्षेत्र में सुर्खियां बटोरी। बाद में मैदान छोड़कर ट्रंप का समर्थन किया। यही रणनीतिक बदलाव उन्हें ट्रंप कैंप का प्रमुख चेहरा बना गया। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की, जिसमें उनका कार्यालय ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद ट्रंप ने उन्हें ओहायो गवर्नर की दौड़ में उतरने का समर्थन दिया।
करियर
कैसे बने अरबपति उद्यमी?
राजनीति में आने से पहले रामास्वामी ने कॉर्पोरेट जगत में कॉर्पोरेट प्रशासन की प्रचलित प्रवृत्तियों के मुखर आलोचक के रूप में अपनी पहचान बनाई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान की पढ़ाई और बाद में येल विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्होंने 2014 में रोइवेंट साइंसेज की स्थापना की, जिसने उनकी संपत्ति बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। फोर्ब्स के अनुमान के अनुसार, अप्रैल, 2026 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग 2.5 अरब डॉलर (करीब 230 अरब रुपये) थी।