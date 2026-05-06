कौन हैं ओहियो के गवर्नर पद के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी?

बयान जीत पर क्या बोले रामास्वामी? रामास्वामी ने जीत की घोषणा के बाद कहा, "मैं जानता हूं कि अमेरिकी सपना सच हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे यहीं अपने जन्म और पालन-पोषण वाले राज्य में जिया है।" उन्होंने आगे कहा, "हम ओहायो में उस अमेरिकी सपने को एक बार फिर से साकार करने जा रहे हैं- कम खर्च, अधिक वेतन और सभी ओहायोवासियों के लिए बेहतर स्कूलों के साथ।" उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर सभी का आभार जातते हुए नवंबर में निर्णायक जीत की उम्मीद जताई।

सफर ऐसे शुरू हुआ राजनीति में सफर रामास्वामी ने 2024 के अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में खुद डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ दावेदारी पेश कर राजनीति के क्षेत्र में सुर्खियां बटोरी। बाद में मैदान छोड़कर ट्रंप का समर्थन किया। यही रणनीतिक बदलाव उन्हें ट्रंप कैंप का प्रमुख चेहरा बना गया। इसके बाद उन्होंने एलन मस्क के साथ मिलकर सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की, जिसमें उनका कार्यालय ज्यादा लंबा नहीं चला। इसके बाद ट्रंप ने उन्हें ओहायो गवर्नर की दौड़ में उतरने का समर्थन दिया।

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